В курских лесах начались санитарные рубки

Болезни леса являются главной причиной, вызывающей ослабление и усыхание древостоев Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В лесах Курской области начались санитарные рубки. Мероприятия проводятся под контролем регионального комитета природных ресурсов. Санитарная рубка позволяет улучшить состояние леса и уменьшить потери древесины из-за гибели древостоя.

Рубки проводятся по итогам лесопатологического обследования, проведенного ФБУ «Рослесозащита» - «ЦЗЛ Воронежской области».

«В первом полугодии 2021 года выборочные санитарные рубки пройдут на 169,2 га, сплошные санитарные рубки - на 32,9 га. Затем на этих местах будут проведены работы по искусственному лесовосстановлению», - рассказал председатель регионального комитета природных ресурсов Константин Поляков.

Болезни леса являются главной причиной, вызывающей ослабление и усыхание древостоев. В Курской области наиболее распространены такие виды вредных организмов, как опенок осенний для лиственных насаждений и корневая губка – для хвойных.