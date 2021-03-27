В Курске на Ломоносова загорелась «Газель»

Пожар тушили 18 человек и семь единиц техники Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

26 марта в 19:09 в «Службу спасения поступило сообщение о том, что на улице Ломоносова в Курске горит автомобиль «Газель». На место ЧП выехали пожарные спасатели ПСЧ № 4, сотрудники полиции и медики скорой.

Пожар локализовали в 19:18, ликвидировали в 19:20. Огонь повредил лакокрасочное покрытие, салон, стекла и частично колесные арки.

Пожар тушили 18 человек и семь единиц техники, в том числе от МЧС – шесть человек и две единицы техники.

Ущерб и причина произошедшего устанавливаются.