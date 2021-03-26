В Курске восстанавливают освещение

В ближайшее время начнется ремонт сетей в Силикатном проезде Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курске в рамках муниципального контракта подрядчики восстанавливают наружное освещение. Уже привели в порядок уличное освещение в частном секторе на улицах Чапаева, Велюровой, 2-й Прогонной, Летней, Малой, Лермонтовской, Гвардейской, в Пушкарном и Тамбовском переулках, а также в районе лестничного спуска по улице Овечкина.

Электрики восстановили освещение вдоль проезжей части на улицах Интернациональной, Октябрьской, 1-й Офицерской, Энгельса, Литовской, Фрунзе, Магистральной, Парижской Коммуны, Добролюбова, 4-й Энергетиков, Театральной, на проспектах Победы, Кулакова и Ленинского комсомола.

Наладили освещение на пешеходных переходах в районе школы № 11 на улице Антокольского. Сейчас подрядчик занимается капремонтом сетей на Магистральном проезде. А в ближайшее время начнется ремонт в Силикатном проезде, на улице Тропинка и около школы № 53, а также текущий ремонт освещения на улице 1-й Кожевенной и высоковольтной линии на улице Объездной.