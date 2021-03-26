Житель Курской области застрелил полицейского

Суд назначил курянину наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима Фото: Из архива "КП"

В августе 2019 года 56-летний курянин ехал пьяный на своей «Газели» по автодороге Обоянь – Суджа. В пути он создал несколько аварийных ситуаций. Водитель и пассажир следовавшего в попутном направлении автомобиля остановили нарушителя, вытащили ключи из замка зажигания и позвонили в полицию.

В это время пьяный водитель вышел из машины и пошел в сторону своего дома, расположенного недалеко от трассы. Прибывший сотрудник ГИБДД, не обнаружив водителя, позвонил своему напарнику с просьбой помочь в разбирательстве. Согласившись, тот приехал на место происшествия на личном автомобиле.

Через некоторое время владелец «Газели» вернулся за своим автомобилем с заряженным ружьем. Увидев идущего навстречу молодого человека, он выстрелил ему в голову. От полученных ран сотрудник полиции скончался. Злоумышленник оттащил тело погибшего с дороги в сторону и уехал на своей машине.

Суд назначил курянину наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на полтора года. В пользу супруги погибшего взыскали компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей, и расходы на похороны.