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Происшествия26 марта 2021 17:20

В Курской области будут судить закладчика

Мужчине грозит от 10 до 20 лет лишения свободы
Яна ШЕЛЕСТ
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В момент осуществления очередной закладки злоумышленника задержали

Фото: Из архива "КП"

Железногорские полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков в крупном размере. Оперативники установили, что железногорец действовал в интересах одного из интернет-магазинов.

Мужчина забирал из тайников расфасованные дозы и распространял их методом закладок на территории Железногорска. В момент осуществления очередной закладки злоумышленника задержали.

Интернет-магазин, в котором обвиняемый нашел незаконную работу, заблокировали. Было возбуждено уголовное дело. Следствие собрало достаточно доказательств для привлечения фигуранта к уголовной ответственности.

Сейчас дело направили в суд для рассмотрения по существу. Фигуранту грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Криминал