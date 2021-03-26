В Курской области будут судить закладчика

В момент осуществления очередной закладки злоумышленника задержали Фото: Из архива "КП"

Железногорские полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков в крупном размере. Оперативники установили, что железногорец действовал в интересах одного из интернет-магазинов.

Мужчина забирал из тайников расфасованные дозы и распространял их методом закладок на территории Железногорска. В момент осуществления очередной закладки злоумышленника задержали.

Интернет-магазин, в котором обвиняемый нашел незаконную работу, заблокировали. Было возбуждено уголовное дело. Следствие собрало достаточно доказательств для привлечения фигуранта к уголовной ответственности.

Сейчас дело направили в суд для рассмотрения по существу. Фигуранту грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.