В Курской области поженились 84-летний жених и 80-летняя невеста

Самому возрастному жениху прошлого года исполнилось 84 года, невесте - 80 лет Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курске состоялось расширенное заседание коллегии комитета ЗАГС Курской области. В прошлом году брак зарегистрировали свыше пяти тысяч молодоженов, родились более девяти тысяч новорожденных.

«Последние 5 лет мы наблюдали снижение рождаемости в среднем на 10% по отношению к предыдущему году. В прошлом году зарегистрировали 9 191 новорожденного, это на 2% меньше, чем в 2019 году. Такая статистика дает нам надежду на стабилизацию ситуации», - рассказала председатель комитета ЗАГС Курской области Ольга Воробьева.

Мальчиков в прошлом году родилось на 373 больше, чем девочек. На свет появились две тройни и 113 пар двойняшек. Лидерами среди имен для мальчиков уже несколько лет остаются Артем и Иван. Среди имен для девочек самыми популярными являются Мария, София, Анастасия и Анна.

Некоторые родители назвали детей традиционными старорусскими именами: Пелагея, Елисей, Серафима, Кузьма, Демьян и Святослав. Встречаются и редкие имена: Вирсавия, Оливия, Мадонна, Тейя, Радмир и Евсей.

В основном семью создают в возрасте от 20 до 29 лет. Самому возрастному жениху прошлого года исполнилось 84 года, невесте - 80 лет. Снизилось число разводов: их в 2020 году зафиксировано 4 543, что на 400 меньше, чем в 2019 году.