Комитет экономразвития Курска возглавила Анна Заковырина

Анна Константиновна уроженка Курской области

С 25 марта 2021 года на должность председателя комитета экономического развития администрации города Курска с испытательным сроком шесть месяцев назначена Анна Заковырина.

Анна Константиновна уроженка Курской области, закончила Курскую государственную сельскохозяйственную академию имени И.И. Иванова и Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса.

С 2003 года работала в структурах администрации Курской области, в том числе, в течение 14 лет, в комитете по экономике и развитию Курской области.