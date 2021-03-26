Работникам культуры Курской области вручили награды

Фото Антона Богданова Фото: из открытых источников

В Свиридовском центре прошел торжественный концерт в честь Дня работника культуры. На мероприятие пригласили сотрудников музеев и библиотек, деятелей театров и концертных организаций, специалистов домов культуры, городских и сельских клубов, коллективы художественной самодеятельности.

Замгубернатора Александр Чуркин поздравил собравшихся с профессиональным праздником и вручил отличившимся сотрудникам премии Губернатора Курской области «Признание» и «За сохранение традиций».

«Я благодарю всех работников культуры за труд, за оригинальность в подходах к работе. Во время пандемии вы изменили формат деятельности и показали преданность своему делу. В этом году в курском культурном календаре будет ещё множество удивительных событий, которые обрадуют жителей и гостей региона, среди них творческие конкурсы и фестивали, новые премьеры и концерты», - отметил замгубернатора.