Курянин при сжигании травы на участке подпалил сарай

Спасатели будут контролировать обстановку с помощью беспилотников Фото: Яна ШЕЛЕСТ

25 марта житель Солнцевского района сжигал траву на своем участке и подпалил деревянный сарай. Прибывшие огнеборцы местной пожарной части огонь потушили.

В этом году это первое подобное происшествие, но в прошлый пожароопасный период подобных ЧП было немало. Сухая погода и ветер способствуют быстрому распространению огня, который зачастую выходит из-под контроля.

— Уже в этом году в нашем регионе зарегистрированы более 60 случаев неконтролируемого горения травы и мусора, при помощи космического мониторинга обнаружены три термоточки, - рассказал заместитель начальника ГУ МЧС по Курской области Сергей Андреев.

В ближайшие выходные куряне поедут на дачи и будут активно убирать свои территории, сжигая растительность. Спасатели будут контролировать обстановку с помощью беспилотников.

Правилами действующего противопожарного режима определен порядок использования открытого огня и разведения костров. Приготовление пищи при помощи открытого огня разрешено в специальных несгораемых емкостях, например, в мангалах или жаровнях, но не ближе, чем в пяти метрах от зданий и сооружений.

При разжигании костра или сжигания мусора минимальное расстояние до строения должно быть не менее 50 метров. На сегодняшний день за сжигание мусора и сухой растительности к административной ответственности привлечено 16 лиц на общую сумму свыше 30 тысяч рублей.

За нарушение требований пожарной безопасности установлена административная ответственность.

— Уважаемые куряне! Соблюдайте правила пожарной безопасности. Не производите сжигание в ветреную погоду или при порывистом ветре, не оставляйте костры без присмотра, производите сжигание в металлической таре с крышкой или в углублении в земле, не оставляйте без присмотра детей, - обращаются к гражданам спасатели.

Телефоны службы спасения «101» и «112».