За сутки ковид унес жизни пятерых курян

Пять человек скончались от осложнений, вызванной тяжелой ковидной пневмонией Фото: Яна ШЕЛЕСТ

На утро в Курской области зарегистрирован 33 541 случай заболевания коронавирусом. 97 человек подхватили опасную инфекцию за последние сутки.

Пять человек скончались от осложнений, вызванной тяжелой ковидной пневмонией. Это мужчины – 73 года и 80 лет, и женщины – 73 года, 77 лет и 82 года.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями лечатся 1 335 человек, на искусственной вентиляции легких – 102 (12 – инвазивная, 90 – неинвазивная).

Всего выписали 30 296 пациентов, 107- за последние сутки.