В Курской области за сутки коронавирусом заболели 97 человек

Больше всего заболевших в Курске Фото: Яна ШЕЛЕСТ

По данным оперативного штаба на 8:30 26 марта, в Курской области всего зарегистрировано 33 541 (+97) подтвержденный случай заболевания коронавирусом.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1335 человек, на ИВЛ – 102 (12 – инвазивная, 90 – неинвазивная).

Всего выписано 30 296 (+107) пациентов. На сегодняшний день скончались 559 (+5; мужчины 73 и 80 лет, женщины 73, 77, 82 года) человека причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Прирост заболевших по муниципалитетам:

г. Курск +34

Суджанский +8

Большесолдатский +7

Золотухинский +6

Солнцевский +6

Беловский +5

Поныровский +4

Советский +4

Тимский +4

Курский +3

Медвенский +3

Пристенский +3

Обоянский +2

Черемисиновский +2

г. Щигры +2

Мантуровский +1

г. Рыльск +1

г. Суджа +1

Железногорский +1.