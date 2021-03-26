В Курской области за сутки коронавирусом заболели 97 человек

Больше всего заболевших в Курске
Фото: Яна ШЕЛЕСТ
По данным оперативного штаба на 8:30 26 марта, в Курской области всего зарегистрировано 33 541 (+97) подтвержденный случай заболевания коронавирусом.
В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1335 человек, на ИВЛ – 102 (12 – инвазивная, 90 – неинвазивная).
Всего выписано 30 296 (+107) пациентов. На сегодняшний день скончались 559 (+5; мужчины 73 и 80 лет, женщины 73, 77, 82 года) человека причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.
Прирост заболевших по муниципалитетам:
г. Курск +34
Суджанский +8
Большесолдатский +7
Золотухинский +6
Солнцевский +6
Беловский +5
Поныровский +4
Советский +4
Тимский +4
Курский +3
Медвенский +3
Пристенский +3
Обоянский +2
Черемисиновский +2
г. Щигры +2
Мантуровский +1
г. Рыльск +1
г. Суджа +1
Железногорский +1.