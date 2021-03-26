В Курске на семи участках залатают ямы

Рабочие продолжит ремонт в проезде от улицы Орловской до улицы Гремяченской

В Курске продолжается ямочный ремонт. 26 марта ООО «Благоустройство» начнет ремонт дорожного полотна на улицах Советской, Димитрова, Московской площади, Дубровинского, Октябрьской и 2-й Рабочей.

ООО «Интеграл-Строй» продолжит ремонт в проезде от улицы Орловской до улицы Гремяченской.

В Курской области в апреле подрядные организации приступят к ремонту дорог. Сейчас на асфальтобетонных заводах, которых в области 15, заканчивается подготовка к старту работ.