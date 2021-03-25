Почти 47 тысяч курян полностью завершили вакцинацию от ковида

Записаться на вакцинацию можно через портал госуслуг

В Курскую область привезли партию вакцины от ковида - пять тысяч доз «Спутника V». 26 марта доставят еще 900 доз, а до конца марта предварительно поставят еще 11 200 доз вакцины от коронавируса.

По последним данным, от ковида привито первым компонентом 59 924 человека, полностью завершили вакцинацию 46 952 курянина. Сведения о лицах, привитых против новой коронавирусной инфекции, внесены в Регистр вакцинированных от COVID-19.

В области работают 39 прививочных пунктов и пять мобильных бригад, вакцинация проводится и в 372 фапах. Рассматривается возможность размещения мобильных пунктов вакцинации в торговых центрах Курска.

Записаться на вакцинацию можно через портал госуслуг, по телефону поликлиники по месту жительства, номер подскажут на горячей линии «122» (время работы – с 08:00 до 20:00 ежедневно без перерывов и выходных), а также на организованной в областном кожвендиспансере линии по телефону 70-60-00 (работает с 08:00 до 20:00 с понедельника по субботу).