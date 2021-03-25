Комитет городского хозяйства Курска возглавил Юрий Варванин

Юрий Варванин родился в 1975 году, закончил Курский государственный технический университет

С 25 марта на должность председателя комитета городского хозяйства города Курска назначен Юрий Варванин с испытательным сроком шесть месяцев.

Юрий Игнатьевич – участник конкурсного отбора на включение в кадровый резерв. Он успешно прошел все этапы отбора – тестирование и индивидуальное собеседование.

Юрий Варванин родился в 1975 году, закончил Курский государственный технический университет по специальностям «Технология машиностроения» и «Юриспруденция».

Ранее руководил управлением по эксплуатации гидротехнических сооружений Курской области.