До 15 апреля в Курской области запустят асфальтобетонные заводы

На асфальтобетонных заводах, которых в области 15, заканчивается подготовка к старту работ

В Курской области в апреле подрядные организации приступят к ремонту дорог. Сейчас на асфальтобетонных заводах, которых в области 15, заканчивается подготовка к старту работ.

Специалисты диагностируют оборудование, поверяют каждый элемент и силовой агрегат, чтобы в сезон активных работ было обеспечено непрерывное производство асфальтобетонной смеси. Элементы с высокой степенью износа подлежат замене.

Ремонт дорог в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будут осуществлять пять подрядных организаций. Заводы этих предприятий запустят до 15 апреля.