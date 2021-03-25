В Курске проверили сосиски «Сливочные»

Эксперты обращали внимание на соблюдение условий хранения продукции и сроки годности Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Региональный комитет промышленности, торговли и предпринимательства совместно с центром контроля качества оценил качество сосисок «Сливочные». Комиссия провела контрольную закупку в «Линии», «Европе», «Пятерочке», «Светофоре» и «Перекрестке». Отобрали десять образцов сосисок «Сливочные» разных производителей.

Эксперты обращали внимание на соблюдение условий хранения продукции и сроки годности. Нарушений не выявили. Все образцы отправили на исследование в Центр гигиены и эпидемиологии.

В представленных образцах не было выявлено загрязненности патогенными микроорганизмами. Восемь образцов соответствовали всем требованиям нормативной документации и заявленным производителем характеристикам. Это:

• сосиски «Сливочные» (ООО «Мираторг - Курск», Россия, Курская обл., Октябрьский р-н;

• сосиски «Сливочные» (АО «Губкинский мясокомбинат», Белгородская обл., г. Губкин;

• «Сосиски Сливочные ТМ Атяшево» (ООО «МПК «Атяшевский», Республика Мордовия);

• сосиски «Сливочные» (ООО «Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод», Тверская обл.);

• сосиски «Сливочные по-стародворски» (ЗАО «Стародворские колбасы», Владимирская обл., г. Владимир);

• сосиски «Сливочные по-черкизовски» (АО «ЧМПЗ», Россия, г. Москва, ул. Пермская, вл. 5);

• сосиски «Сливочные» (ООО «Иней», г. Санкт-Петербург);

• сосиски «Сливочные» (АО «Мясокомбинат Клинский», Московская обл., г. Клин).

В сосисках «Сливочные» Великолукского мясокомбината было завышено содержание жира, есть замечания к маркировке. Имеются замечания и к маркировке сосисок «Сливочные» АО «ОМПК» (г. Москва, Огородный пр., 18).