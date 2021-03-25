У курского пенсионера знакомая украла с карты более ста тысяч рублей

Часть денег женщина перевела на свою карту, остальные мелкими суммами обналичила за несколько раз Фото: Яна ШЕЛЕСТ

62-летний курянин обратился в полицию с просьбой разобраться, куда делись деньги с его карты. Мужчина долго откладывал средства на определенную покупку, а когда пришел в магазин, на кассе ему сообщили, что денег не хватает.

Полицейские направили запрос в банк и отследили движение по счету. Выяснилось, что более ста тысяч рублей обналичили несколько недель назад. Оперативники выяснили, что мужчина приглашал к себе друзей на семейное торжество.

Продуктов не хватило, он попросил 46-летнюю знакомую сходить в магазин и дал ей карту, назвав пин-код. Женщина купила продукты, потом в банкомате узнала, что на счете осталась крупная сумма. Часть денег она перевела на свою карту, остальные мелкими суммами обналичила за несколько раз.

К моменту, когда пенсионер заметил нулевой баланс, подозреваемая потратила большую часть суммы. Полицейские изъяли у нее 45 тысяч рублей и сразу вернули потерпевшему. Ущерб женщина должна возместить полностью. По факту кражи начато следствие.