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Происшествия25 марта 2021 14:08

В Курске на Дериглазова сгорела иномарка

ЧП произошло 25 марта утром
Яна ШЕЛЕСТ
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Огонь повредил в машине моторный отсек и салон

Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

25 марта в 09:58 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании автомобиля «Рено Логан» на проспекте Дериглазова в Курске. На место происшествия выехали пожарные ПСЧ № 8, сотрудники полиции и медики скорой помощи.

Возгорание локализовали в 10:02, ликвидировали полностью - в 10:03. Огонь повредил в машине моторный отсек и салон. Люди не пострадали.

Пожар тушили 13 человек и четыре единицы техники, в том числе от МЧС семь человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ЧП