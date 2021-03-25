В Курске на Дериглазова сгорела иномарка

Огонь повредил в машине моторный отсек и салон Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

25 марта в 09:58 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании автомобиля «Рено Логан» на проспекте Дериглазова в Курске. На место происшествия выехали пожарные ПСЧ № 8, сотрудники полиции и медики скорой помощи.

Возгорание локализовали в 10:02, ликвидировали полностью - в 10:03. Огонь повредил в машине моторный отсек и салон. Люди не пострадали.

Пожар тушили 13 человек и четыре единицы техники, в том числе от МЧС семь человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.