За сутки ковидом заболели 98 курян

Всего выписали 30 189 пациентов Фото: Из архива "КП"

На утро 25 марта в Курской области всего зарегистрировано 33 444 подтвержденных случая заболевания коронавирусом, 98 человек заболели за последние сутки.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями лечатся 1 357 человек, на искусственной вентиляции – 96.

Всего выписали 30 189 пациентов, 104 – за последние сутки. На сегодняшний день скончались 554 (+3; женщины 51, 58, 72 года) человека, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Прирост заболевших по муниципалитетам:

г. Курск +39, г. Железногорск +17, Поныровский +11, Фатежский +8, Льговский +5, Рыльский +5, Курчатовский +3, Глушковский +2, Кореневский +2, Хомутовский +2, Дмитриевский +1, Курский +1, Солнцевский +1, Железногорский +1.