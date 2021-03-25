Курские приставы арестовали семь автомобилей

Специалисты выявили более 30 транспортных средств, принадлежащих должникам Фото: Яна ШЕЛЕСТ

24 марта судебные приставы провели очередной рейд с сотрудниками ГИБДД и комитетом автомобильных дорог Курской области. В ходе мероприятия устанавливали водителей, имеющих задолженности по исполнительным производствам и налоговым платежам.

Во время рейда специалисты выявили более 30 транспортных средств, принадлежащих должникам. Приставы арестовали семь автомобилей, с водителей взыскали около 300 тысяч рублей.

— Информацию о неоплаченных долгах жители Курской области могут узнать, воспользовавшись сервисом «Банк данных исполнительных производств», действующим на официальном сайте УФССП России по Курской области. С помощью сервиса можно без комиссии оплатить имеющуюся задолженность, - напоминает УФССП по Курской области.