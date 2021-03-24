Курского полицейского задержали при получении взятки

Затребованную сумму курянин передал полицейскому частями Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Курчатовский следственный отдел СУ СК по Курской области по материалам УФСБ возбудил уголовное дело в отношении оперуполномоченного отделения уголовного розыска Конышевского пункта полиции МО МВД России «Фатежский» по факту получения взятки, совершенное с вымогательством.

12 марта 2021 года обвиняемый узнал, что житель Льгова вступил в половую связь с несовершеннолетней девушкой. У полицейского возник преступный умысел на получение взятки путем вымогательства.

Он договорился с мужчиной о встрече, на которой сообщил об имеющейся у него информации, и потребовал передать ему 50 тысяч рублей за совершение незаконного бездействия и не проведения процессуальной проверки. Затребованную сумму курянин передал полицейскому частями.

19 марта после получения взятки обвиняемого задержали сотрудники УФСБ. Сейчас бывший уже полицейский находится под домашним арестом. По делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается.

Руководство УМВД по Курской области приняло решение об увольнении оперативного сотрудника из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Руководство задержанного привлекут к дисциплинарной ответственности за упущение в работе с подчиненным личным составом.