82-летняя курянка перевела мошенникам два миллиона рублей

Пенсионерка перевела мошенникам два миллиона рублей Фото: Яна ШЕЛЕСТ

82-летней курянке позвонил «сотрудник полиции» и сообщил, что расследует преступную деятельности группы банковских служащих. Якобы нечистые на руку менеджеры пытаются похитить деньги клиентов и оформить кредиты. Собеседник убедил женщину, что нельзя терять ни минуты и уговорил помочь следствию.

Курянку заставили закрыть свой счет и обналичить более двух миллионов рублей. Преступники постоянно находились с потерпевшей на связи, не давая возможности подумать и связаться с родственниками. Дальше аферисты дистанционно вызвали такси, на котором женщина добралась до крупного торгового центра. Там она через терминал перевела всю сумму на названный собеседником счет.

Лже-правоохранители пообещали, что деньги вернуться через несколько дней, а также попросили держать в тайне детали спецоперации. Женщина сначала действительно молчала. Но потом у нее возникли сомнения, и пенсионерка обратилась в полицию.

Было возбуждено уголовное дело. В банки, через которые переводились деньги, направили запросы. Злоумышленников сейчас ищут.

Полиция напоминает – ни банковские работники, ни сотрудники силовых ведомств не будут по телефону обсуждать финансовые вопросы гражданина и тем более просить его переводить деньги или оказывать какую-либо помощь.