В администрации Курской области пройдет сокращение

Это начало реорганизации, сказали в облправительстве Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Администрации Курской области пять комитетов реорганизованы в департаменты. Решения об оптимизации органов исполнительной власти и подведомственных Администрации Курской области организаций приняты в рамках административной реформы по сокращению госаппарата, о которой в конце прошлого года объявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Постановлением Губернатора Курской области пять комитетов администрации преобразованы в департаменты:

• юридический департамент Администрации Курской области;

• департамент внутренней политики Администрации Курской области;

• департамент Администрации Курской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений;

• департамент государственной службы Администрации Курской области;

• департамент документационного обеспечения Администрации Курской области.

Реструктуризация позволит сократить региональный госаппарат на 43 сотрудника. Это начало структурной реорганизации и оптимизации всей системы органов исполнительной государственной власти Курской области, сказали в Доме Советов.