В Курске ГИБДД проверит наличие детских кресел в автомобилях

ГИБДД проведет рейд в Курске Фото: Светлана ВОЛКОВА

23 марта на проспекте Анатолия Дериглазова Курска, вблизи МБДОУ «Детский сад № 20», будет проводиться профилактическое мероприятие группами нарядов ДПС, направленное на профилактику нарушений правил перевозки детей в автомобилях без детских удерживающих устройств — автокресел, сообщили в ГИБДД.

За перевозку детей без детского удерживающего устройства предусмотрен штраф по статье 12.23 часть 3 КоАП РФ в размере три тысячи рублей.

Сотрудники Госавтоинспекции будут обращать внимание на наличие детских кресел и правильность их установки.