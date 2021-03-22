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Общество22 марта 2021 15:13

В Курске ГИБДД проверит наличие детских кресел в автомобилях

Мероприятие пройдет 23 марта
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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ГИБДД проведет рейд в Курске

Фото: Светлана ВОЛКОВА

23 марта на проспекте Анатолия Дериглазова Курска, вблизи МБДОУ «Детский сад № 20», будет проводиться профилактическое мероприятие группами нарядов ДПС, направленное на профилактику нарушений правил перевозки детей в автомобилях без детских удерживающих устройств — автокресел, сообщили в ГИБДД.

За перевозку детей без детского удерживающего устройства предусмотрен штраф по статье 12.23 часть 3 КоАП РФ в размере три тысячи рублей.

Сотрудники Госавтоинспекции будут обращать внимание на наличие детских кресел и правильность их установки.