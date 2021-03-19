В курские суды поступило более 160 материалов на участников несанкционированных акций

Большинство получили штраф, двое - административный арест Фото: Светлана ВОЛКОВА

В суды Курской области поступило более 160 материалов против участников и организаторов несанкционированных акций, которые прошли в Курске и Железногорске, сообщили в пресс-службе регионального суда.

На 19 марта в районные суды Курской области по событиям 23 и 31 января поступило 164 материала об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), рассказали в ведомстве.

124 дела рассмотрено судами: Ленинским – в отношении 73, Кировским – 21, Железногорским – шести, Промышленным – 24 человек. В большинстве случаев участники и организаторы акций оштрафованы. Двое организаторов вынесены получили административный арест.

В Курский областной суд обжаловано 19 постановлений, пять рассмотрено, четыре оставлено без изменения, одно отменено и направлено на новое рассмотрение в связи с нарушением правил подсудности.