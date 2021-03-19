Курские спасатели расчищают водоем от мусора

Спасатели планируют также убрать аварийный деревья, расположенные у воды ниже по течению Фото: из открытых источников

19 марта курские спасатели около школы №16 расчищают протоку Кривец от бревен и мусора, скопившихся за зиму.

Предварительно они провели воздушную разведку и выявили проблемные участки на реке, которые могут препятствовать прохождению воды при половодье.

В расчистке задействованы аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Курской области, специалисты аварийно-спасательной службы области, ГИМС, аварийно-спасательное формирование города.

— Большой воды в этом году не ожидаем, уровень воды не превышен. Этому способствуют температурные качели: ночью подмораживает, днем тает. Поэтому вода уходит равномерно, — рассказал заместитель начальника управления по делам ГО и ЧС при администрации города Виталий Лазарев.

В этом месте вода прибавилось всего на четыре сантиметра с учетом регулируемого сброса. Спасатели планируют также убрать аварийный деревья, расположенные у воды ниже по течению.