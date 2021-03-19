Перезахоронили останки курянина, погибшего во время Великой Отечественной на Украине

Погибшего бойца перезахоронили на родине
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Останки солдата-курянина, погибшего в годы Великой Отечественной войны, обрели покой на родной земле. Захоронение состоялось в селе Котовка Касторенского района.
Здесь вырос Петр Стефанович Иванов. В 1941 году он ушел на фронт. Погиб на территории Украины. Его останки обнаружили поисковики соседнего государства и передали их родственникам в Россию. В селе до сих пор живет племянник Петра Стефановича – Дмитрий Иванов. Он рассказал, что из их большой семьи на фронт ушло десять человек, вернулось лишь пятеро.