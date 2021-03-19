Под Курском на трассе сгорел автомобиль

ВАЗ-2110 сгорел полностью Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

19 марта в 07:17 в Службу спасения поступило сообщение о том, что во время движения на автодороге около села Трояново Железногорского района загорелся автомобиль. На место происшествия выехали пожарные, сотрудники полиции и скорая помощь.

Возгорание локализовали в 07:38, полностью ликвидировали – в 07:41. ВАЗ-2110 сгорел полностью. Пожар тушили 11 человек и четыре единицы техники, в том числе от МЧС – семь человек и две единицы техники. Ущерб и причину возгорания устанавливают эксперты.