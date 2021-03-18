В Курской области потеплеет до +5

Температура в течение суток будет колебаться Фото: Светлана ВОЛКОВА

По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области с 21.00 18 марта и в течение суток будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ночью местами туман. Ветер северной четверти 4-9 м/с. Температура: - ночью 0-5º мороза, днем 0-5º тепла. Метеорологическая дальность видимости 3000 - 5000 метров, при тумане от километра.

Одна из наиболее серьезных опасностей для автомобилистов - туман. Это природное явление значительно ограничивает видимость вокруг автомобиля, что напрямую влечёт увеличение количества столкновений, наездов и прочих дорожно-транспортных происшествий.

Спасатели Главного управления МЧС России по Курской области рекомендуют воздержаться от поездок в тумане. Если же возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основной залог безопасной езды в условиях тумана - значительное снижение скорости.