18 марта спасатели проведут соревнования

В соревнованиях примут участие десять команд Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

18 марта в Курске пройдут 12-е областные соревнования среди пожарно-спасательных и аварийно-спасательными соревнованиями по ликвидации ДТП.

В соревнованиях примут участие десять команд. В этом году впервые состязаться с профессионалами будут студенты Курского автотехнического колледжа.

Участникам предстоит максимально быстро спасти пострадавших из автомобиля, попавшего в ДТП, с использованием спасательного инструмента. За каждое неправильное действие начисляются штрафные секунды.

Место проведения: база Аварийно-спасательной службы Курской области (г. Курск, ул. 50 лет Октября, 177Б).