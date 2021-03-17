Курские спасатели вызволили из огня 46-летнего мужчину

Пожар тушили 20 человек и шесть единиц техники Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

16 марта в 17:49 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании жилого дома в поселке Разветье Железногорского района. На место ЧП выехали пожарные 49 ПСЧ, 11 ПСЧ Железногорского района, сотрудники полиции, работники электросетей и газовой службы, и медики скорой помощи.

Пожар локализовали в 18:03, ликвидировали в 18:06. В деревянном обшитом сайдингом доме площадью 74 квадратов огонь повредил кровать и постельные принадлежности, вещи б/у. Спасатели вызволили из огня 46-летнего мужчину.

Пожар тушили 20 человек и шесть единиц техники, в том числе от МЧС девять человек и три единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.