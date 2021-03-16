Под Курском водитель «Приоры» выехал на встречку и врезался в «Газель»

Водитель "Приоры"получил травмы Фото: УМВД России по Курской области.

16 марта примерно в 16:40 23-летний водитель «Лады Приоры» двигался по автодороге Курск – Борисоглебск со стороны Курска в направлении Воронежа.

На 33 километре трассы он, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным автомобилем «Газель», за рулем которого находился 37-летний водитель.

В результате ДТП водитель «Приоры» получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. По данному ДТП проводится проверка, полиция выясняет все обстоятельства происшествия.