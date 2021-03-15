Из курского роддома выписали первых новорожденных

Родителей с выпиской поздравил заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий

С 9 марта курский городской роддом, где ранее лечили больных коронавирусом, возобновил свою работу. 15 марта здесь выписали младенцев, которые первыми появились на свет после открытия учреждения.

У Екатерины и Андрея Шаповаленко родилась дочь Анна. Это второй ребенок в семье; старший сын Николай, которому 10 лет, тоже здесь появился на свет. Родителей с выпиской поздравил заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий.

Городской роддом перепрофилировали под прием пациентов с COVID-19 весной 2020 года. В июле учреждение вернулось к плановой работе, но в октябре прошлого года в связи с очередной волной пандемии вновь стало ковидным стационаром.

Сейчас эпидобстановка позволила вернуть роддом к плановой деятельности. За все время работы в режиме ковидария здесь вылечили свыше тысячи человек. Было развернуто 128 мест под прием больных с COVID-19.