Под Курском сгорел дачный дом

Причины пожара устанавливают Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 20:44 14 марта в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании дачного дома в СНТ «Курск» в Курске.

На место происшествия были направлены пожарные-спасатели ПСЧ №3, ПСЧ №8, СЧ №1 Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

По прибытии в 20:49 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 20:55, ликвидировано в 21:03.

В результате пожара в дачном доме огнем повреждена кровля и стены по всей площади, частично повреждено рядом стоящие строение площадью 30 квадратов.

К ликвидации пожара привлекались 22 человека, 6 единиц техники, в том числе от МЧС 14 человек, три единицы техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.