Скончался главврач курской областной больницы им. Семашко

С июня 2011 года Александр Алексеевич руководил областной инфекционной больницей Фото: Из открытых источников

Скончался главврач курской областной клинической инфекционной больницы имени Н.А. Семашко Александр Чихирин. Александр Алексеевич всю жизнь посвятил медицине. Начинал хирургом в районной больнице на Урале, потом переехал в Железногорск, где почти двадцать лет возглавлял отдел здравоохранения.

С декабря 2003 года по июнь 2011 являлся руководителем комитета здравоохранения Курской области. При непосредственном участии Александра Алексеевича достроили инфекционную больницу, возвели новый перинатальный центр, началось строительство современного онкодиспансера.

С июня 2011 года Александр Алексеевич руководил областной инфекционной больницей имени Н.А. Семашко. Под его руководством коллектив справлялся и справляется со всеми поставленными задачами, в том числе с ролью ковидного госпиталя.

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