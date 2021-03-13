Второй энергоблок Курской АЭС остановили на 115 суток

С момента пуска энергоблок № 2 Курской АЭС выработал более 237 млрд кВтч электроэнергии

11 марта 2021 второй энергоблок Курской АЭС остановили для проведения планового среднего ремонта продолжительностью 115 суток. В программе ремонта – расширенный внутриреакторный контроль 240 технологических каналов и 10 регулирующих каналов системы управления и защиты.

Также будет выполнен эксплуатационный неразрушающий контроль оборудования и трубопроводов, отремонтированы блочные турбогенераторы, трубопроводная арматура, главные циркуляционные насосы и другое оборудование.

С момента пуска энергоблок № 2 Курской АЭС выработал более 237 млрд кВтч электроэнергии. В настоящее время на станции в работе находятся энергоблоки № 3 и 4. Они работают на мощности, установленной диспетчерским графиком. Энергоблок № 1 находится в плановом ремонте.