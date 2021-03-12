Курские дети с тяжелыми заболеваниями смогут получать лекарства через фонд «Круг добра»

Первая партия медикаментов поступит в апреле Фото: Светлана ВОЛКОВА

Благотворительный фонд «Круг добра», созданный указом президента, приобретет лекарственные препараты в том числе и тяжелобольным детям из Курской области. Фонд формируется из средств федерального бюджета и пожертвований. Финансирование будет направлено на поддержку детей с тяжелыми заболеваниями, в числе которых орфанные.

Учредителем фонда «Круг добра» является Минздрав России. При фонде создан экспертный совет, в который входят ведущие специалисты ведомства и клиник федерального значения. Совет определяет перечень заболеваний, для лечения которых будут закуплены дорогостоящие лекарства.

- На сегодняшний день идет процедура закупки для лечения такого заболевания, как спинально-мышечная атрофия. В Курской области таких детей девять человек, мы уже направили заявки. Надеемся, что все они будут приняты, - рассказала заместитель председателя комитета здравоохранения Курской области Ирина Горяинова.

После централизованной закупки препараты направят в регионы. Первую партию лекарств ожидают в конце апреля.