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Спорт12 марта 2021 13:20

В Курске закрывается Губернаторский каток

13 марта - последний день работы в этом сезоне
Ольга ДАНИЛОВА
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13 марта билет можно будет купить всего за сто рублей!

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Губернский каток на Театральной площади Курска закрывается.

Напомним, что работать он начал в начале декабря. За это время покататься на коньках на Театральной площади успели многие куряне и гости города.

13 марта весь день приобрести билет на любой сеанс можно будет всего за 100 рублей. Работать каток будет с 10.00 до 22.00.

Если вы еще не придумали, как провести предстоящий выходной, не упустите возможность побывать на Губернском катке.