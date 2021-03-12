В Курске закрывается Губернаторский каток

13 марта билет можно будет купить всего за сто рублей! Фото: Светлана ВОЛКОВА

Губернский каток на Театральной площади Курска закрывается.

Напомним, что работать он начал в начале декабря. За это время покататься на коньках на Театральной площади успели многие куряне и гости города.

13 марта весь день приобрести билет на любой сеанс можно будет всего за 100 рублей. Работать каток будет с 10.00 до 22.00.

Если вы еще не придумали, как провести предстоящий выходной, не упустите возможность побывать на Губернском катке.