55-летний курянин вынес из чужого дома драгоценности

В полиции мужчина признался, что сбывал похищенные золотые изделия случайным прохожим Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В конце января в полицию обратилась 32-летняя жительница Курска. Женщина сообщила, что пришла после работы домой и увидела вскрытое на кухне окно. Из шкатулки пропали 14 золотых украшений на общую сумму 250 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска Северного отдела полиции установили личность подозреваемого. А затем и задержали ранее судимого 55-летнего злоумышленника.

В полиции мужчина признался, что сбывал похищенные золотые изделия случайным прохожим по заниженной цене. Часть драгоценностей оперативники изъяли при обыске в квартире подозреваемого, их возвратят потерпевшей.

Сейчас полицейские устанавливают другие эпизоды преступной деятельности подозреваемого. Ранее он уже был судим за аналогичные хищения из домов. По факту кражи с незаконным проникновением в жилище возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.