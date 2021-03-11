Курский театр кукол поедет на обменные гастроли

Курская труппа повезет постановки «38 попугаев», «Иван Царевич, Серый волк и другие», «Царевна-лягушка» Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Курский театр кукол прошел конкурсный отбор и примет участие в федеральной программе «Большие гастроли для детей и молодежи». Актеры поедут на обменные гастроли со Смоленским областным театром кукол имени Д.Н. Светильникова.

Курская труппа повезет постановки «38 попугаев», «Иван Царевич, Серый волк и другие», «Царевна-лягушка». Смоленские артисты приедут к нам со спектаклями «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Серая шейка» и «Федорино горе».

«Будем делиться друг с другом добрыми сказками с 16 по 18 апреля. Отбор в «Больших гастролях» — это настоящий подарок к будущему Международному дню театра кукол для маленьких зрителей и их родителей, - отметила председатель регионального комитета по культуре Юлия Полетыкина.