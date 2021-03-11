Вступил в силу закон «О наградах Курской области»

Расширен перечень почетных званий, охватывающий широкий спектр профессий Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Вступил в силу региональный закон «О наградах Курской области». Он ввел новую систему государственных наград, которыми могут быть отмечены граждане, внесшие существенный вклад в развитие региона.

Наградами Курской области являются: орден Почета Курской области, орден Святого преподобного Серафима Саровского, медаль «За заслуги перед Курской областью», медаль имени Н.С. Короткова, почетный знак «Материнская слава - Отцовская доблесть», нагрудный знак «За заслуги в воспитании детей», нагрудный знак «За верность долгу и мужество».

Расширен перечень почетных званий, охватывающий широкий спектр профессий: «Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства Курской области», «Почетный работник связи и информационных технологий Курской области», «Почетный работник средств массовой информации Курской области», «Почетный работник дорожного хозяйства Курской области». Обладатели почетных званий смогут получать надбавку к пенсии в 20%.

Вместо Почетной грамоты Курской области учреждена Почетная грамота Губернатора Курской области, вместо благодарственного письма Администрации Курской области - благодарность Губернатора Курской области.

Теперь не вручается знак «За Труды и Отечество». Законом официально установлен статус нагрудного знака «За заслуги в воспитании детей».

Изменения в законе не лишают лиц, получивших поощрения ранее, имеющихся привилегий и статуса награжденных.