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Коронавирус Covid-19

Большинство педагогов Курска сделали прививки от ковид

В регионе сохраняется масочный режим
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Вакцинацию прошли 70% работников образования Курска

Вакцинацию прошли 70% работников образования Курска

Фото: Светлана ВОЛКОВА

70 % сотрудников образования Курска сделали прививки от коронавируса, сообщили в мэрии Курска.

В городе продолжают контролировать соблюдение масочного режима на предприятиях потребительской сферы. Несмотря на то, что заболеваемость идет на спад, специалисты советуют не расслабляться. Соблюдение масочного режима и социальной дистанции по-прежнему обязательно.

Что касается заболевания гриппом, то начальник отдела эпидемиологического надзора областного управления Роспотребнадзора Елена Борисова сообщила, что эпидпорог не превышен.

За минувшую неделю в регионе зарегистрировали 7546 случаев ОРЗ.