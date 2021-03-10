Курские спасатели предупреждают о сильном морозе

Спасатели напоминают водителям, что в условиях гололеда нужно быть предельно внимательными Фото: Яна ШЕЛЕСТ

С вечера 10 марта и в течение суток в Курской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами небольшой снег, днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью составит -10…-15 °С, при прояснениях до -20 °С, днем -4…-9 °С.

Спасатели напоминают водителям, что в условиях гололеда нужно быть предельно внимательными:

• выбирать оптимальную скорость;

• торможение должно быть ограничено и производиться на включенной передаче;

• не допускать резких маневров;

• повороты нужно проезжать на постоянной скорости, для чего ее необходимо снижать до минимума;

• при разгоне прибавлять газ осторожно, особенно на заднеприводном авто;

• особое внимание следует уделять подъездам к пешеходным переходам, светофорам и остановкам общественного транспорта.

Пешеходам необходимо понимать, что на скользкой дороге в разы увеличивается тормозной путь транспортного средства. В связи с этим не следует рисковать собственной безопасностью, необходимо переходить дорогу в установленных местах и только убедившись, что все автомобили успели остановиться.