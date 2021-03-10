Малоимущие куряне смогут оформить социальный контракт

Заявления на участие в программе принимают органы социальной защиты населения Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курской области запустили программу, которая позволит вывести малоимущих граждан из сложной жизненной ситуации. Помощь нуждающимся окажут на основании социального контракта.

Документ подписывается между гражданином и органом соцзащиты по месту жительства. Нуждающимся предоставят различные меры поддержки - помощь в трудоустройстве, обучении, развитии личного подсобного хозяйства или осуществлении предпринимательской деятельности.

Приоритетное право на соцконтракт получат нуждающиеся семьи с детьми. Он будет также заключаться с малообеспеченными жителям региона, одиноко проживающим гражданами, в том числе с инвалидностью, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума.

Для каждой семьи разработают индивидуальную программу социальной адаптации, которая должна помочь ей преодолеть черту бедности и приобрести постоянный самостоятельный источник дохода.

Социальный контракт заключается на срок от 3 до 12 месяцев, в котором предусматриваются выплаты или бесплатные услуги. В течение года государство будет помогать, например, тем гражданам, которые решили стать предпринимателями.

Средства, выделенные по соцконтракту, они смогут тратить на покупку оборудования, аренду помещений, различные услуги, в том числе юристов или бухгалтеров. Будет оказана помощь в составлении бизнес-плана.

Заявления на участие в программе принимают органы социальной защиты населения по месту жительства обращающихся.