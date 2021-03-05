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Общество

Курянка требует от медиков компенсацию за смерть своей дочери

Ребенок умер во время родов
Яна ШЕЛЕСТ
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Беседу по делу назначили на 24 марта

Беседу по делу назначили на 24 марта

Фото: Из архива "КП"

Жительница Курска обратилась в Кировский районный суд с иском к городской больнице № 6 о возмещении морального вреда в сумме 1,8 млн рублей в связи со смертью своего ребенка.

Женщина мотивирует свои требования тем, что врач, ведущий роды, несмотря на патологическую кривую на пленке КТГ, вместо того чтобы приступить к оперативному родоразрешению, продолжала вести роды консервативно.

Этого своевременно сделано не было, в результате была извлечена мертвая доношенная девочка. Беседу по делу назначили на 24 марта, сообщили в пресс-службе Кировского районного суда.