Курянка требует от медиков компенсацию за смерть своей дочери

Беседу по делу назначили на 24 марта Фото: Из архива "КП"

Жительница Курска обратилась в Кировский районный суд с иском к городской больнице № 6 о возмещении морального вреда в сумме 1,8 млн рублей в связи со смертью своего ребенка.

Женщина мотивирует свои требования тем, что врач, ведущий роды, несмотря на патологическую кривую на пленке КТГ, вместо того чтобы приступить к оперативному родоразрешению, продолжала вести роды консервативно.

Этого своевременно сделано не было, в результате была извлечена мертвая доношенная девочка. Беседу по делу назначили на 24 марта, сообщили в пресс-службе Кировского районного суда.