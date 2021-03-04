Курск
Еще
Радио
Курск
Еще
Радио
Курск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Хозяевам курских аттракционов вынесли два предостережения

У них не было медицинских аптечек и журналов учета
Ольга ДАНИЛОВА
КомментироватьОставить комментарий
Аттракционы возобновили свою работу вместе с развлекательными центрами

Аттракционы возобновили свою работу вместе с развлекательными центрами

Фото: Светлана ВОЛКОВА

После отмены ограничений на работу развлекательных центров в Курской области возобновили работу аттракционы. За это время инспекторы регионального Гостехнадзора проверили 24 аттракциона в Курске и Железногорске, сообщили в администрации региона.

Серьезных нарушений, которые могли бы угрожать безопасности людей, не выявлено. Однако, по результатам проверок вынесено два предостережения. Причинами послужили нарушения, связанные с отсутствием медицинских аптечек, журналов учета, а также иной необходимой документации. Повторные проверки показали, что нарушения собственниками уже устранены.