В Курской области зафиксировано около 30 нарушений лесного законодательства

Ущерб, причиненный лесам, составляет порядка 1,5 миллионов рублей Фото: Светлана ВОЛКОВА

С начала 2021 года государственные лесные инспекторы Курской области провели 133 патрулирования.

- Установлено 11 фактов незаконной рубки леса, возбуждено 10 уголовных дел и одно административное. Общий ущерб, причиненный лесам, составляет порядка 1,5 млн рублей, - рассказал председатель регионального комитета природных ресурсов Константин Поляков.

Сотрудники комитета природных ресурсов выявили и другие нарушения. Составлено 19 административных протоколов - за несоблюдение правил пожарной, санитарной безопасности и прочих требований лесного законодательства, сказали в администрации региона.