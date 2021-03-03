Курянин лишился денег, желая купить велосипед

Мужчина потерял 15 тысяч рублей Фото: Из архива КП.

Сотрудники железногорской полиции проводят проверку по факту мошенничества, жертвой которого стал 37-летний местный житель. В интернете он увидел объявление о продаже велосипеда и связался с потенциальным продавцом, обговорили с ним цену и условия продажи. Неизвестный прислал железногорцу в мессенджере фотографии упакованного товара, банковской карты, накладной и чека на оплату доставки. Пояснил, что посылка отправлена, только вот трек-номер для ее отслеживания, вышлет, как только покупатель переведет ему всю сумму за велосипед. Курянин выполнил все указания. Лжепродавец, получив 15 тысяч рублей, перестал выходить на связь.

Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют не переводить деньги в качестве предоплаты за получение товара. Оплату необходимо производить только после получения услуг или покупок.