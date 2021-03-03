Полностью завершили вакцинацию против ковид почти 22 тысячи курян

В регионе сохраняется режим повышенной готовности по ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

Регионы, в которых успешно идет прививочная кампания, получат в начале марта новые партии вакцины. Курская область в числе таких субъектов. Ожидается поставка 9 800 доз для дальнейшего проведения вакцинации от коронавируса.

Всего в регион уже поставлено порядка 50 тысяч доз двухкомпонентной вакцины «Спутник V». По последним данным первым ее компонентом привито 46 278 человек, полностью завершили вакцинацию 21 702 курянина. Сведения о привитых вносятся в регистр вакцинированных от COVID-19.

Записаться на вакцинацию можно через портал госуслуг, по телефону поликлиники по месту жительства, номер подскажут на горячей линии «122» (время работы – с 08:00 до 20:00 ежедневно без перерывов и выходных), а также на организованной в областном кожвендиспансере линии по телефону 70-60-00 (работает с 08:00 до 20:00 с понедельника по субботу).