По Курску пройдет экотакси

Мусор нужно рассортировать по разным мешкам Фото: Светлана ВОЛКОВА

7 марта по Курску снова пройдет Экотакси.

График движения:

10.00 -10.20 - точка у входа в кинотеатр "Ассоль" (ул. Малышева, 2/23А, микрорайон КЗТЗ)

10.30 - 10.50 - проспект Вячеслава Клыкова, 62 (парковка рядом с детской площадкой)

11.00 - 11.20 - Веспремская улица, 2 (парковка Суперцентр "Европа", справа от входа)

11.40 - 12.00 - переулок Блинова, 2А (сбоку от Филармонии, напротив ТЮЗа)

12.10 - 12.30 - заруливаем на ул. Челюскинцев, 25

12.50 - 13.10 - 1-я Вишневая улица, 1, (парковка у Сквера Героев 16-й Воздушной Армии))

Готовьте чистенькое, смятое, просушенное и рассортированное вторсырье - волонтеры ЭкоКурска примут его.

Сухое чистое вторсырье нужно разложить по разным мешкам:

макулатуру (картон, журналы, газеты, книги и т.д.) - все, что без скрепок и пружин, не промасленное, без наклеек и пленок!

алюминиевые банки и прочие алюминиевые элементы

жестяные банки и прочие изделия из металла без посторонних материалов

пластик - ПЭТ - весь, на котором написано что-то из этого:

1, рет (рете, пэт): бутылки, баклажки, стаканы, контейнеры. Можно цветное и белое.

твердый бытовой пластик:

2, hdpe ( pe-nd, пе, pe): бутылки из под косметики, флаконы, канистры, баночки, пакеты.

4, ldpe: фляги, контейнеры, стрейч - пленка

5, pp в твердом виде: бутылки из-под бытовой химии, стаканчики, контейнеры, баночки, тюбики и т.д.

стекло: банки и бутылки, стеклянные стаканы. Необходимо снять железные и пластиковые крышки и кольца. Керамика не подходит.

батарейки

крышечки для проекта ВАЖНЫЕ_МЕЛОЧИ

стрейч - и пупырчатую плёнку

фасовочные мешочки, пакеты-майки и прочую мягкую пластиковую упаковку с маркировкой 2

мягкий пластик (мягко шуршащий, маслянистый, плотный окрашенный пластик без фольгированного слоя) без этикеток

мягкий пластик (в виде чистых и сухих! пакетов и упаковок с маркировкой 5 (без фольгированного слоя!) (звонко шуршащий, прозрачный и окрашенный) и без этикеток

В этот заезд также принимают «неформат» - пробки от винных бутылок и пластиковые скрепки от пакетов из-под хлеба.

В качестве эксперимента - чистый и сухой вспененный полистирол (6, PS) - подложки из-под мяса, сыра, упаковка из-под яиц и прочего.